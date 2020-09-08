Rusya COVID-19 aşısının dağıtımına başladı

Rus bilim insanları tarafından Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nde geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Sputnik-V’ olarak ismini duyurduğu korona virüs aşısının ilk parti üretimi tamamlandı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada aşının ilk parti üretiminin tamamlandıktan sonra Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçtiği ve ilaçların dağıtımına başlandığı ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, geçtiğimiz hafta Rus basınına yaptığı açıklamada birkaç ay içerisinde Moskova’da yaşayanların korona virüs aşısı ile aşılanacağını, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko 3. kademedeki gönüllü halka aşı uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

Bu parti üretiminin dağıtılması ile birlikte 3. kademedeki gönüllü halka aşı çalışmalarının başlatılacak.