Rusya'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 16 bine yaklaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 828 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 937 bin 321’e ulaştı.

Ülkede son 1 günde ölü sayısı 117 artarak 15 bin 989’a, iyileşen sayısı 6 bin 795 artarak 749 bin 423’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,5’inde belirti görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 691 artarak 254 bin 448’e, ölü sayısı 10 artarak 4 bin 687’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 248 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 33 milyon 200 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

COVID-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.