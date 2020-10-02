Rusya'da Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 194 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 194 bin 643’e, ölü sayısı 21 bin 77’ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 412 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 643’e yükseldi. Artan günlük vakalar 1 Haziran’dan bu yana ilk kez 9 bini aştı.

Ülkede son 24 saatte iyileşen sayısı 6 bin 54 artarak 970 bin 296'ya, ölü sayısı ise 186 artışla 21 bin 77'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,8 olurken, yeni vakaların yüzde 27,1’inde salgın belirtileri görülmedi.

- Toplam test sayısı 46 milyon 800 bini geçti

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 704 artarak 297 bin 729’a, ölü sayısı 28 artarak 5 bin 282’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi ise son 24 saatte 402 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 46 milyon 800 bini geçtiğini bildirdi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Kaynak: AA