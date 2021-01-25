Rusya'da protestolara katılan bazı muhaliflere çeşitli cezalar verildi

Navalnıy'ın serbest bırakılması için 23 Ocak'ta düzenlenen izinsiz gösterilere katılan muhalifler hakkında, ülkenin birçok kentinde davalar açıldı.

Söz konu muhalifler, izinsiz gösteri düzenlemek, gösteriyi organize etmek ve güvenlik görevlilerine mukavemetle suçlandı.

Yapılan duruşmalarda, bazı muhalifler 1-13 gün arasında idari hapis cezasına çarptırılırken, bazılarına para ve kamu hizmeti cezası verildi.

Ceza alanların arasında Navalnıy'nın ülkedeki ofislerinde çalışanların da bulunduğu belirtildi.

Gösterilerde gözaltına alınanların birçoğunun ise serbest bırakıldığı ifade edildi.

AA