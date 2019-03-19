Rusya'da sahte yayın yapmak yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki “sahte haberlerin” engellenmesine yönelik kararnameyi imzaladı. İmzalı bir yasa, güvenilmez olduğu düşünülen bilgilerin yayılmasını yasaklıyor. Bunlar, gerçeklerin çarpıtılmasıyla topluma tehdit oluşturan haberlerdir. Bunların arasında - insanların sağlığına ve hayatına olası zarar, önemli nesnelerin işine tehdit, düzen ve başkalarının ihlali.

Bu bilgilerin yayılmaması gerekliliğini ihlal eden kaynaklar tıkanma tehdidi altındadır. Cumhuriyet Başsavcılığı yasanın uygulanmasını takip edecek . Ajans sahte haberleri izleyecek ve Roskomnadzor ile irtibata geçecek . Buna karşılık düzenleyici, portalın editörlerine tespit edilen ihlal hakkında bilgi verecek. Roskomnadzor'dan bir mektup aldıktan sonra, çalışanlar sahte bilgileri derhal silmek ve raporlamakla yükümlüdür. Yasaya uyulmaması durumunda kaynak engellenir.

Bireyler için bir ceza var. İlk ihlalde 30-100 bin ruble olacak. Sahte dağıtım için azami ceza, bireyler için 400 bin ruble, tüzel kişiler için 1,5 milyona ulaşmaktadır.

Yasanın başlatıcısı Senatör Andrei Klishas idi . Parlamentonun üst katındaki meslektaşı Lyudmila Bokova ve yardımcısı Dmitry Vyatkin ile birlikte, Aralık 2018'de tasarıyı Duma'ya sundu . Bu paketteki başka bir yasa, devlet sembollerinin, devlet organlarının ve toplumun holiganlığa hakaretine eşittir. Ayrıca 18 Mart'ta Putin tarafından onaylandı .

Moskova’da geçen hafta binlerce muhalifin katıldığı “internete özgürlük” mitinginde polis 28 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net