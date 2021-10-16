Rusya'da salgında son durum

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33 bin 208 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 7 milyon 958 bin 384'e yükseldi.

Yaklaşık 754 bin Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, son 24 saatte iyileşen sayısı 21 bin 883 artarak 6 milyon 981 bin 907'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 1002 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle de salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşılırken toplam ölü sayısı 222 bin 315 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 545 artarak 1 milyon 712 bin 674'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 72 artışla 30 bin 93'e yükseldi.

Ülkedeki toplumsal bağışıklık oranı yüzde 45

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da yaklaşık 51 milyon 18 bin kişinin aşının ilk dozunu yaptırdığı, 47 milyon 558 kişinin ise tam aşılandığı belirtildi.

Ülkede, toplumsal bağışıklığın yüzde 45 olduğu kaydedildi.

Bölgelerde salgın durumuna göre tedbirler alınıyor

Rusya'nın bölgelerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod sistemi devreye giriyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 32 bin 196, can kaybı ise 999 olarak açıklanmıştı.