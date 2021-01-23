Rusya karıştı! Ülke çapında gösteriler var

Navalny taraftarlarının Vladivostok ve Habarovsk'taki protestolarında halkın toplanması sırasında arbede yaşandı.

Rus güvenlik birimlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemlerde 10 farklı ilde en az 50 kişi gözaltına alındı.

Ülke çapında 60'tan fazla şehirde gösteri yapılması planlanıyor.

Rusya'nın farklı bölgelerindeki üniversiteler ve kolejler, öğrencileri mitinglere katılmamaya çağırırken, bazıları okuldan atılma da dahil olmak üzere disiplin cezaları uygulayacaklarını duyurdu.

Mitingler öncesinde de Navalny'nin Moskova ve diğer bölgelerdeki destekçileri gözaltına alındı.

Moskova Belediye Başkanı: Gösteriler kabul edilemez

Göstericilerin başkent Moskova'da Puşkin meydanında toplanması bekleniyor. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, koronavirüs pandemisinin ortasında yaşanan gösterileri "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

2019 yazında Moskova'da yapılan büyük muhalefet mitinglerinde binlerce gösterici gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Euronews

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 11:43