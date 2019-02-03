Rusya'da trafik kazası, ölü ve yaralılar var

Rusya’nın Kaluga şehri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

TASS haber ajansına göre, sabah saatlerinde Kaluga-Vyazma karayolunun 128. kilometresinde bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Kaluga Bölgesi Basın Sözcüsü Natalya Gorohova yaptığı açıklamada, "Meydana gelen kaza sonucunda 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 48 yolcu taşıyan otobüste 33 çocuk bulunuyordu.

Kazayla ilgili emniyet yetkililerinin soruşturma başlattığı ifade edildi.

Kaynak: AA

