Rusya'da vaka sayıları korkuttu

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 369 bini aştı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük rakam görülürken toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 369 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte iyileşen sayısı 8 bin 485 artarak 1 milyon 56 bin 582'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 232 artışla 23 bin 723'e ulaştı.

Son 24 saatte 15 bin 150 kişi virüse yakalandı ve böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 313'e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1’den yüzde 1,1’e yeniden çıkarken, yeni vakaların yüzde 26,6'sında belirti görülmedi.

- Son 24 saatte 502 bin test yapıldı

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 49 artarak 352 bin 995'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 54 artışla 5 bin 850'ye yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 502 bin Kovid-19 testi yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 52 milyon 700 bini geçtiğini duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede, dün 13 bin 754, 14 Ekim'de ise 14 bin 231 vaka görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Kaynak: AA