Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 16'ya çıktı

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada 31 Aralık günü sabah saatlerinde meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rusya'da çöken binadan 11 aylık bebek canlı çıkarıldı Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, enkaz altından 16 kişinin cesedi çıkarıldı.

Enkaz altında olduğu tahmin edilen yaklaşık 30 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Magnitogorsk şehrindeki binada 31 Aralık Pazartesi günü yerel saatle 06.00 civarında meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü.

Çöken binanın enkazından 8 kişinin cesedine ulaşılmış, bir bebek ise olaydan yaklaşık 35 saat sonra enkazdan sağ çıkarılmıştı.

Kaynak: AA, Reuters