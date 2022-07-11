Rusya'dan Almanya'ya gaz akışı 10 gün süreyle kapatıldı

Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım, 11-21 Temmuz'da yapılacak. Operatör Nord Stream AG, yaptığı açıklamada, boru hattını kapatmanın planlandığı gibi bugün TSİ 07.00'de başladığını ve gaz akışının birkaç saat sonra sıfıra düşeceğini doğruladı.

Piyasalar ve şirketler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapatmanın uzatılabileceğinden endişe ediyor.

Kuzey Akım 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz taşıyor.

İtalyan enerji firması ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'un yeni bir kesintiye giderek bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp gaz tedarik edeceğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurmuştu.