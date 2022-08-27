Rusya'dan çelişkili açıklamalar: Zelenski'den "Radyasyon felaketi yakın" uyarısı

Ukrayna nükleer enerji şirketi "Energo-atom"un, Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktığını duyurması üzerine gözler bir kez daha bölgeye çevrildi.

Açıklamada, santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği bildirildi. Kesintiden bir süre sonra Zaporijya'da işleyişin normale döndüğü haberi geldi. Ancak bu haber endişeleri artırmaya yetti.

Ukrayna lideri Volodomir Zelenski uluslararası topluma bir kez daha çağrıda bulunarak "Felaket çok yakın" uyarısı yaptı.

Zelenski, "İşgalcileri Zaporijya Nükleer Santrali topraklarından derhal çekilmeye zorlayan bir uluslararası baskıya ihtiyaç var. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu şimdi olduğundan çok daha hızlı hareket etmeli çünkü Rus ordusunun nükleer santralde kaldığı her dakika küresel bir radyasyon felaketi riski yaratıyor" dedi.

RUSYA'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR GELDİ

Rusya'dan ise çelişkili açıklamalar geldi. Bazı kaynaklar; Zaporijya Nükleer Santrali'nden Ukrayna'ya normal şekilde elektrik tedarik edildiğini belirtirken, Tass Haber Ajansı'nın yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberde ise Ukrayna suçlandı.

Haberde, Ukrayna güçlerinin nihai güç hattına zarar verdiği, bu nedenle de santralden elektrik sağlanmasının imkansız olduğu belirtildi.

AB: DURUM ENDİŞE VERİCİ

Avrupa Birliği'nden de santraldeki duruma ilişkin açıklama geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada durumu, "Aşırı derecede endişe verici" şeklinde niteledi. Borrell, Rusya'nın hasarlı elektrik hatlarının tamirini ve santralin Ukrayna elektrik sistemine tam olarak bağlanmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Borrell ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının tesise gitmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ

Avrupa'daki bir başka endişe de olası bir enerji krizine dair.

Rus enerji şirketi Gazprom'un 31 Ağustos'ta bakım nedeniyle Avrupa'ya gaz akışını 3 günlüğüne durduracağını açıklaması bu yöndeki kaygıları artırdı.

Diğer yandan da Rusya'nın St. Petersburg'un kuzey batısındaki Portovaya'da yer alan doğalgaz tesisinde her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yaktığı iddia edildi.

İşleme tesislerinde gaz yakma teknik veya güvenlik nedenleriyle yaygın.

Ancak araştırmacılar, Haziran ayından bu yana tesisten yayılan ısıda önemli bir artış kaydetti.

Bu işlemin ölçeği soru işaretlerini artırırken, bilim insanları bunun buzulların erimesini hızlandırabileceğini belirtiyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.