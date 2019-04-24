Rusya'dan Donetsk ve Luhansk vatandaşlarına pasaport kolaylığı

Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayanlara Rus pasaportuna başvurmalarının önünü açan Başkanlık Kararnamesini imzaladı. Karar 21. Yüzyılda ilhak yöntemleri olarak yorumlandı

Rusya'dan Donetsk ve Luhansk vatandaşlarına pasaport kolaylığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Lugansk bölgesinde yaşayanlara, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, insani amaçlarla Rus vatandaşlığına başvuruda bulunanlara kolaylık tanınması yönündeki kararnameyi onayladı.

Kararnamede, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde sürekli ikamet edenlerin Rus vatandaşlığına kabulü için basitleştirilmiş şekilde başvuru yapma hakkına sahip olduğu vurgulanarak bu kararın uluslararası hukuk kurallarına dayanan insan hak ve özgürlüklerini koruma amaçlı olduğu ifade edildi.

Ukrayna'da 2014'te Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rus yanlısı ayrılıkçılar Kiev yönetimine karşı sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

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