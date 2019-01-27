Rusya'dan İdlib açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Türkiye ile yapılan İdlib mutabakatının tamamen uygulanmadığını ifade etti. Peskov bu durumun Şam ve Moskova'da endişe yarattığını dile getirdi.

Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan ve İdlib'e yönelik rejimin olası bir saldırısını engelleyen İdlib mutabakatı ile ilgili olarak Moskova ve Şam'da endişenin olduğu belirtildi.

Türkiye ile Rusya, İdlib'de bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda anlaşmaya varmış, her iki ülkede bölgelerde gözlem noktaları inşa etmişti.

Kaynak: Ajanslar