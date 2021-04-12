Rusya'dan Karadeniz'de askeri tatbikat

Rus ordusu Karadeniz Filosu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait Grayvoron ve Vyshny Volochyok isimli savaş gemileri ile Karadeniz’de tatbikat yapıldığı belirtildi. Tatbikatın, “ortak hava savunma” niteliğiyle yapıldığı aktarılarak, “Karadeniz Filosu’na ait Grayvoron ve Vyshny Volochyok bir tatbikatın parçası olarak kış eğitim döneminde ortak hava savunma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta gemiler, simüle edilmiş düşman hava unsurlarına ateş etti. Gemiler, uçaksavar füzeleri ile saldırıları püskürttü” denildi.

Öte yandan tatbikatta, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait SU-30 tipi savaş uçaklarının da kullanıldığı kaydedildi. Uçakların düşman hedeflerini daraltma konusunda yardımcı olduğu belirtilirken, tatbikatın Rus ordusunun Karadeniz Eğitim Sahası’nda gerçekleştirildiği bildirildi.

Ukrayna krizinin çözümü için oluşturulan Üçlü Temas Grubu tarafından sağlanan anlaşma üzerine, 27 Temmuz’dan itibaren Ukrayna birlikleri ile Donbas bölgelerini işgal eden yasa dışı silahlı güçler arasında “kapsamlı ateşkes” rejimi yürürlüğe girmişti. 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Üçlü temas Grubu toplantısında Rus tarafı, Ukrayna’nın tam kapsamlı ateşkes anlaşmasını 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uzatma teklifini reddetti.

Donbas’taki askeri geriliminin artmasını görüşmek için 7 Nisan 2021 tarihinde acil bir şekilde toplan Üçlü Temas Grubu, Rusya tutumu yüzünden yine ateşkes konusunda anlaşamadı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart’ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna sınırı boyunca 28 taktik tabur grubu konuşlandırdığını bildirdi. Homçak, Rusya’nın işgal altındaki Kırım’da, Rusya’nın Rostov, Bryansk ve Voronej bölgelerindeki askeri varlığı artırdığını ayrıca Kremlin yönetiminin Donbas bölgelerine askeri teçhizat ve mühimmat temin etmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: QHA