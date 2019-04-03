Rusya'dan Kırım'da Hizbu't Tahrir üyelerine rehabilitasyon

Rusya'nın ilhakı altında tutulan Kırım'da Devlet Duma Diyanet İşleri Komitesi üyesi Ruslan Balbek, Kırım'da Hizb ut Tahrir ideolojisinin etkisi altında kalanlar için rehabilitasyon merkezinin açılacağını söyledi.

Mart ayının sonunda, Kırım'da Hizb-ut Tahrir el Islami'nin 23 üyesi Kırım güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Önleyici tedbir gerekçesiyle hepsi 15 Mayıs'a kadar tutuklu olarak bekletilecek.

RIA Novosti haber ajansında yer alan habere göre Balbek, "Müftülük olarak, aşırılık yanlısı bir mezhebe üye oldukları iddiasıyla tutuklananların kurtarılması için, Hizb ut Tahrir örgütünün ideolojisinin etkisi altında kalanları rehabilite etmek için bir merkez kurulacak " dedi. Kırım Müslümanlarının Manevi İdaresinin, profesyonel psikologlarla birlikte, rehabilitasyon için özel bir program geliştirmeye başladığını açıkladı.