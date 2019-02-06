Rusya'dan Küba'ya 32 milyon Avro kredi

Rusya Federasyonu Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSMTC) başkanı Dmitry Shugaev, Küba ile 38 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladığını açıkladı. Fonların Küba savunma sektörünün gelişmesini teşvik edeceğine dikkat çeken Dmitry Shugaev Kommersant gazetesinin Çarşamba günü yayınlanan röportajında, "Kredi anlaşması imzalandı" dedi .

FSMTC'nin başkanı, Küba ile askeri teknik işbirliği konusundaki hükümetler arası anlaşmanın, bu ülkeye askeri teknik yardım da dahil olmak üzere önemli miktarda silah ve askeri teçhizat tedarik edilmesinden bu yana yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Shugaev, "Üretimlerimiz arasında uçaklar, zırhlı araçlar, topçu sistemler, hava savunma sistemleri ve denizcilik ekipmanı var. Şimdi, etkileşim, teknolojik işbirliği programı çerçevesinde yürütülüyor. Her şeyden önce, Küba'nın savunma sektörünü geliştirme projelerini içeriyor." dedi.

FSMTC başkanı, "Devlet kredisi çerçevesinde verilen bu para, teknolojik işbirliğinin gelişmesine ve Küba tarafına teknik yardım sağlanmasına yol açacak" dedi.

Rusya Küba'nın demiryollarını restore edecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov geçen ay Rusya’nın Küba’ya demiryollarını restore etmesinde yardımcı olacağını söyledi.

Küba Bakanlar Kurulu Başkan Vekili, Ricardo Cabrisas Ruiz ile yapılan görüşmenin ardından konuşan Borisov, “Küba’ya ait demiryollarının modernizasyonu için projede ilerleme kaydettik. Projenin maliyeti yaklaşık 7 milyar avro, 7 yıl sürecek olan proje için gerekli kredi kaynaklarını optimize etmek iki aşamaya ayırmayı kabul ettik" demişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 12:42