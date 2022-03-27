Rusya'dan Lviv'e seyir füzeli saldırı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya, Lviv yakınlarında Ukrayna kuvvetlerinin kullandığı bir yakıt deposunu uzun menzilli füzelerle vurdu.

Şehirdeki uçaksavar sistemlerinin, radar istasyonlarının ve tank nişangahlarının tamir edilmesi için kullanılan bir tesisin de seyir füzeleriyle hedef alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri, özel askeri operasyon kapsamında taarruz eylemlerine devam ediyor." denildi.

Bakanlık ayrıca, başkent Kiev yakınlarındaki bir S-300 füze cephaneliğini ve BUK uçaksavar füze sistemlerini imha etmek için denizden fırlatılan uzun menzilli füzelerin kullanıldığını açıkladı.