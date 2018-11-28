Rusya'dan Kırım'a S-400 füzeleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadası'na S-400 konuşlandıracaklarını duyurdu.

Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan üç Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti. Kalıcı çözüm arayan Rusya yönetimi bölgeye S-400 göndererek mesaj verdi.

UKRAYNALILAR TEPKİLİ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya Büyükelçiliği önünde lastik yakılarak ve elçilik binası önüne gemi maketleri konularak protesto gösterileri düzenlenmiş, "Rusya'ya ölüm" sloganları atılmıştı. Göstericilerden bazıları molotof kokteyli atarken, büyükelçiliğe ait bir araç ateşe verildmişti. Protestolar sürüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net