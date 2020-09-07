Rusya'dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs'ın en büyük gazetesi Phileleftheros'a mülakat verdi.

RUM YÖNETİMİNE TÜRKİYE GÜVENCESİ

Yarın Kıbrıs'ın güney tarafına ziyaret gerçekleştireceğini belirten Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasında gelişen ilişkiler, hiçbir şekilde Moskova ile Lefkoşa arasındaki diyaloğu etkilemeyeceğine dair Kıbrıslı arkadaşlarıma güvence vermek istiyorum" dedi.

ARABULUCULUK TEKLİFİ

Ankara ile Rum yönetimi arasında yaşanan sorunları çözmek için arabulucu olmaya sıcak baktıklarını belirten Lavrov, "Birleşmiş Milletler, Ankara ve Lefkoşa arasındaki sorunları çözmek için evrensel bir platform. Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız" diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ İÇİN "DİYALOG" ÇAĞRISI

Doğu Akdeniz'deki gerilime de değinen Lavrov, yaşananların endişe verici olduğunu belirterek, "Biz çatışma potansiyelinin daha fazla artmasıyla ilgili herhangi bir eylemi kabul edilemez buluyoruz. Bölgedeki devletlerin liderlerine, sorunların veya uyuşmazlıkların yalnızca barışçıl yollarla ve hukuki alanda çözülmesi için defalarca çağrıda bulunduk" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Öte yandan Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Avrupa'daki geleneksel ortağımızdır. Yüzyıllardır süren ilişkilerimiz, Ruslar ve Yunanlılar arasındaki karşılıklı sempatiye dayanmaktadır. İşbirliği her alanda ilerlemeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: HABER7