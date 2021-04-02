Rusya'dan Ukrayna'ya NATO mesajı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Ukrayna’nın Donbas’taki durumun gerilmesi halinde ABD ve NATO’dan askeri destek istemesiyle ilgili soruları cevaplandırdı.

Peskov, "Rusya sınırı yakınında böyle bir senaryonun gelişmesi gerginliğin daha da artmasına neden olacaktır. Elbette bu, Rusya tarafının kendi güvenliğini sağlaması için ilave tedbirler almasını gerektirir. Rusya gerekli bütün önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın düşman olduğu konusunu gündeme getirmenin kabul edilemez ve uygunsuz olduğuna işaret eden Peskov, "Rusya hiç kimseyi tehdit etmez ve hiçbir zaman tehdit etmedi. Aslında bizim tutumumuz buna dayanmaktadır." dedi