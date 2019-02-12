Rusya'dan Ukrayna'ya uyarı: Tehlikeli fikirler

Ukrayna Savunma Bakanlığı, şubat ayı içerisinde Kırım yakınlarında tatbikat yapılacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigori Karasin, Ukrayna ve ABD'nin Karadeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirme fikrinin, oldukça tehlikeli olduğunu belirtti. Karasin yaptığı açıklamada, '' Bu fikir tehlikeli. Durumu takip edeceğiz. Bundan önce yine belirtmeliyim ki bu girişimi ''tehlikeli'' olarak değerlendiriyoruz.'' dedi.

Kiev yönetimi Ukrayna ve Amerikan donanmasının ''Sea Breeze 2019'' deniz tatbikatının Karadeniz’in kuzeybatı kesiminde gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "2019 yılında toplam 4 tatbikat yapılacak. İlk tatbikat şubat ayında Kırım yakınlarında bulunun Herson Bölgesi’ndeki Yagorlik poligonunda, uçaksavar füzelerinin deneme atışlarıyla gerçekleşecek” ifadeleri kullanıldı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı da açıklamayı ve bölgede yapılacak olası bir tatbikatı ''gerginliği tırmandırma girişimi'' olarak niteledi.

Azak Denizi'ndeki gerilim

Rusya, izinsiz olarak karasularına girmekle suçladığı Ukrayna gemilerine Kerç Boğazı'nda ateş açmış ve 3 Ukrayna gemisini alıkoymuştu. Kiev, 6 Ukraynalı askerin açılan ateş sonucu yaralandığını duyurmuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, ülkenin belli bölgelerinde sıkıyönetim ilanına dair karar aldırmıştı.

Kerç Boğazı'nın önemi, Turuncu Devrim ve Kırım'ın ilhakı

Kerç Boğazı, Azak Denizi'nin tek çıkışı ve Ukrayna'nın 2 önemli limanına erişim buradan sağlanıyor.

Rusya Ukrayna'ya bağlı olan Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmişti.

Ukrayna'da 2004 yılı sonunda yaşanan Turuncu Devrim ile yönetimin Batı yanlılarına geçmesi, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin başladığı nokta oldu. 2013 yılı sonunda Turuncu Devrim senaryosu tekrarlandı.

Rusya, bu kez daha sert tepki verdi. Bir referandumun ardından Kırım'ın ilhak edilmesi kararını aldı.