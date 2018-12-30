Rusya'dan Ukrayna'ya 'yaptırım'

Rusya Bakanlar Kurulu toplantısında Ukrayna’nın Rusya’ya uygulama kararı aldığı ekonomik kısıtlamalar masaya yatırıldı.

Ukrayna’nın girişimlerine atıfta bulunarak kabine üyeleri Ukrayna’dan buğday, şeker, sebze, meyve, bira, çimento ve toplamda 18 kalem yaşamsal gıda maddelerinin alımına yasak koyan karar aldı.

Yapılan açıklamada kısıtlamaların süresiz olarak getirildiği ve Ukrayna’nın kısıtlamaları kaldırması durumunda Rusya tarafının aldığı kısıtlama kararlarının geri alınabileceği vurgusu yapıldı.