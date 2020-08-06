Rusya'dan Wagner askerlerine ilişkin şok iddia: İstanbul'a gideceklerdi

Dünyadaki pek çok istikrarsız bölgede gayrinizami bulunan ve çatışmaları körükleyen Rus şirketi Wagner’e bağlı 33 askerin Belarus’ta yakalanmasının ardından Minsk-Moskova arasındaki kriz derinleşiyor. Son olarak Kremlin, şok bir açıklama ile Belarus’ta yakalanan askerlerin aslında İstanbul’a gitmeyi planladıklarını bildirdi. Türkiye’yi dolaylı yönden ilgilendiren hadiseye dair henüz Ankara’dan bir açıklama gelmedi.

RUSYA’DAN KRİZE İLİŞKİN ŞOK İDDİA: İSTANBUL’A GİDECEKLERDİ!

Petrol arzına ilişkin krizin ardından Wagner askerlerinin Belarus’ta yakalanması sonrası Belarus ve Moskova hattında gerilime neden oldu. Konuyla ilgili en çarpıcı açıklama ise Rusya’dan geldi. Kremlin, paralı askerlerin aslında İstanbul’a gitmeyi planladıklarını ancak uçağı kaçırdıkları için Belarus’ta kaldıklarını ileri sürdü.

BELARUS’TAN RUSYA’YA: İSTANBUL BİLETLERİ SADECE MAZERET

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde yakalanan 33 Rusya vatandaşı Wagner’e bağlı paralı askerin İstanbul’a gitmeyi planlamadığını ve Belarus’ta “farklı amaçlar” için bulunduğunu ifade etti.

Belarus istihbarat servisinin başındaki isim olan Aleksandr Agafonov da, bu kişilerin hiçbir şekilde İstanbul’a gitmeyi planlamadığını aksine Belarus’ta birtakım amaçlar için bulundukları görüşünü dile getirdi. Agofonov ayrıca, tutuklanan kişilerden 11’inin Venezuela, 15’inin Türkiye, 2’sinin Küba ve birisinin de Suriye’ye gitme planı yaptığına yönelik ifade verdiğini kaydetti. Belaruslu yetkili, İstanbul biletlerinin sadece “mazeret” olduğuna inandıklarını aktardı.

BELARUS’TAKİ SEÇİMLER ÖNCESİ RUS PARALI ASKERLERİN ÜLKEDE NE İŞLERİ VARDI?

Belarus’ta 9 Ağustos 2020’de yapılması planlanan seçimler öncesinde ülkeye farklı yollardan giriş yapan 33 Rus paralı askeri yakalanarak gözaltına alınmıştı. 29 Temmuz 2020 tarihinde yakalanan paralı askerlerin, yapılan sorguda çelişkili ifadeler vermesi, Rusya’nın Belarus’taki seçimlere yönelik müdahalesi olabileceği iddiasını akıllara getirdi. Öte yandan, konuya Ukrayna’da dahil olarak, paralı askerlerin Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerin safında savaştığının belirlendiğini ve bu askerlerin Ukrayna’ya iade edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Kaynak:qha