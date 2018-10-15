Rusya destekli lider Suriye’ye gidiyor

Esed rejimine ait medya organı Al Watan’ın haberine göre Rusya destekli Kırımlı lider Sergey Aksenov, Suriye’ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

Aksenov, "Kırımlıların önünde iki seçenek vardı: Biri Ukrayna, kan ve savaş. Diğeri de Rusya, barış ve istikrar" sözleriyle biliniyor.

Rusya hem Kırım hem de Suriye yönetimlerini destekliyor. Ziyaretin, iki çatışma bölgesi liderleri arasında geçmesi nedeniyle Rusya’nın bir hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Daha önce Rusya’nın Gürcistan’dan kopardığı Güney Osetya ve Abhazya liderleri de Esed’i Şam’da ziyarete gitmişti.

Kırım 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti. Rusya’nın sıcak denizlerdeki tek askeri limanı konumundaki Kırım, Moskova yönetimi için büyük önem taşıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 10:04