Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Ukrayna ile savaş olacak mı?

Son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakan Lavrov, "Ukrayna ile savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan gerilim tüm dünyanın dikkatini bölgeye yöneltirken, Rusya'dan olası bir 'savaş' ihtimali ile ilgili açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile savaş olmayacağını açıklayıp "Ancak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz" diye ekledi. Lavrov, Rusya'nın savaş istemediğini özellikle vurguladı.

'ABD'NİN TEKLİFİ NATO'NUNKİNDEN İYİ'

Lavrov, ABD ve NATO'nun güvenlik önerilerine nasıl yanıt vereceklerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söylerken, 'ABD'nin teklifi NATO'nunkinden daha iyi" ifadelerinde bulundu.

Lavrov, önümüzdeki haftalarda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeyi planladıklarını da belirtti.