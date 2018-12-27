Rusya, dronlarla savaşmak için bir savaş uçağı üretecek

Podolsk Elektromekanik Tesisi (PEMZ) düşük irtifalarda dronlarla mücadele etmek için bir insansız savaş modülü geliştiriyor. Tasarımcı Umahan Umahanov, "Bu programda (modernize çok amaçlı ultra-mobil topçu kurulum) , Samum taktik savaşçılara, saldırı uçaklarına, helikopterlere ve düşük irtifalarda çalışan bazı İHA'lara karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bugün kendinden hareketli platformlara (zırhlı araçlara veya gemilere) monte edilebilen insansız uzaktan kumandalı bir modül geliştiriyoruz” dedi.

Tasarımcıya göre, geliştirme süresi siparişlerin mevcudiyetine bağlıdır. Rusya Savunma Bakanlığı veya yabancı şirketler silahlanma ile ilgileniyorlarsa , modelin seri üretimine iki veya üç yıl içinde başlanabilir.

Kurulum "Samum" iki versiyonda geliştirildi: topçu ve topçu roketi. Birincisi, bir buçuk kilometreye kadar irtifada iki buçuk kilometre yarıçapındaki hedefleri vurmanıza izin verir, ikincisi iki kat daha uzun bir menzile sahiptir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net