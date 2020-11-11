Rusya Enerji Bakanı Novak yerinden oldu

Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 federal bakanın istifasını onayladı. İmzaladığı karara istinaden Enerji Bakanı Aleksander Novak bakanlığından istifa ederek Başbakan Yardımcılığına atandı.

İstifa edilen başka bakanlar Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dmitriy Kobılkin, İnşaat ve Kamu Hizmetleri Bakanı Vladimir Yakuşev, Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih.

Bu sene Anayasaya getirilen değişikliklere göre yeni atamalar Başbakan teklifi ile Parlamento onayindan sonra Devlet Başkanına sunulacak.

Pazartesi günü yayınlanan Devlet Başkanı istifa kararından sonra Başbakan Mihail Mişustin bakanlıkların başkanlığına geçecek kandidatürleri parlamento alt kanadı Dumaya sundu. Enerji Bakanlığı başına Mişustin daha önce devlet su işlerinden sorumlu “Rusgidro” Kuruluşu Bakşnanını Nikolay Şulginov’u önerdi.