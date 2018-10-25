Rusya enerjide istikrarlı

Rusya Enerji Bakanı Novak, petrol üretimi konusunda iş yaptığı ülkelerle iş birliğini sürdürmekte kararlı olduğunu açıkladı. ABD’nin İran’a uyguladığı ambargo sonrasında Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol alanındaki girişimleri dikkat çekiyor.

Rusya enerjide istikrarlı

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, enerji alanında OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileriyle işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını açıkladı. Novak bugün yaptığı açıklamada, petrol piyasasının dalgalı olmasına rağmen hala dengede olduğunu da sözlerine ekledi.

Novak ayrıca, Rusya'nın en büyük devlet dışı gaz üreticisi Novatek'in Arctic LNG 2 projesine ilgi duyan Suudi Aramco dışında başka yatırımcılar da olduğunu ifade etti.

Rusya ve Suudi Arabistan, ABD’nin İran’a yönelik açıkladığı yeni petrol ambargosu kararlarının ardından hareketlenmişti. Bunun üzerine İranlı yönetimi Rusya ve Suudi Arabistan’ı fırsatçılıkla suçlamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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