Rusya Ermenistan'ın gazına zam yaptı

Geçtiğimiz yıl bin metreküp doğalgaz için 150 dolar ödeyen Ermenistan, 1 Ocak 2019'dan itibaren 165 dolar ödeyecek.

Gazprom CEO'su Aleksey Miller ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Gazprom export LLC ile Gazprom Armenia CJSC arasındaki sözleşmeye ek olarak imzalanan anlaşma uyarınca, 1 Ocak 2019’dan itibaren Gürcistan ve Ermenistan sınırındaki Rus gazının fiyatı bin metreküp için 165 dolar olacak" diye belirtildi.

Gazprom tarafından yayınlanan raporda, Gazprom Armenia ile Ermenistan hükümetinin ilgili devlet kurumları ile yerel gaz tarifelerinin yapısı üzerinde çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.

2018'de Ermenistan için bin metreküp gazın fiyatı 150 dolardı. Gazprom Armenia, Ermeni iç piyasasına gaz sağlayan Gazprom'un yan kuruluşu. Gazprom export LLC ile Gazprom Armenia CJSC arasında yılda 2,5 milyar metreküpe kadar Rus gazı temini sözleşmesi 2019 sonuna kadar geçerli olacak.

Kaynak: Ajanslar