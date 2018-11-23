Rusya Esad rejimini desteklemiyormuş

Resmi ziyaret için İtalya'da bulunan Lavrov, başkent Roma'da 'Akdeniz Roma Diyaloğu' adlı bir konferansta konuştu.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, "Beşar Esed konusuna gelecek olursak; biz, Suriye'de hiçbir siyasi figürü desteklemediğimizi birçok kez belirttik. Suriye'de çözüm sürecinin Suriyeliler tarafından yürütülmesi gerektiği ve ülkenin geleceğini belirleme hakkının sadece halka ait olduğu belirtilen BM Güvenlik Konseyi kararına ve Haziran 2012 tarihli Cenevre bildirgesine saygı duyuyoruz" dedi.

Yeni anayasanın kabul edilmesi ve seçimlerin yapılması hakkındaki kararların nasıl alınacağına BM Güvenlik Konseyi kararına yer verildiğini anlatan Lavrov, hangi siyasetçinin görevde kalıp kalmayacağına Suriye halkı karar vereceğini vurguladı.