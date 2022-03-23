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Rusya, eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak

Rusya, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle 16 Eylül'den itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taraf olmayacak.

Avrupa 23.03.2022, 17:53
Rusya, eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmasının ardından 16 Eylül'den itibaren AİHM'e taraf olmayacak.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bu kararı bugün onaylarken, AİHM, 16 Eylül'e kadar Rusya'ya karşı yapılan başvuruları inceleyecek.

Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı 16 Mart'ta üyelikten çıkarmaya karar vermişti.

#rusya #Ukrayna
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