Rusya Finlandiya'yı NATO sınır üssüne karşı uyardı

Rusya Devlet Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, Finlandiya medyasında yayınlanan, ülkenin NATO'ya katılmasından sonra yatırımlarda artış bekleyen sınır kasabası Lappeenranta hakkında çıkan bir haber için açıklamada bulundu.

Volodin, Finlandiya sınır kasabası Lappeenranta'nın belediye başkanının bir NATO askeri üssüne ev sahipliği yapması durumunda şehri Rusya'nın hedef tahtasına oturtacağını söyledi.

Lappeenranta belediye başkanı Kimmo Jarva, kentinin bir askeri üsse ev sahipliği yapmak istediğini ima etmişti.

Finlandiya medyasından Yle'nin haberine göre, Jarva, NATO'ya resmi katılımın Güney Karelya bölgesindeki insanlara ve işletmelere “güvenlik duygusu” getireceğini dile getirdi.

"Askeri üs hedef olur"

Rusya Devlet Duması sözcüsü ise iki ülke arasında bir çatışma çıkması durumunda önce askeri altyapının hedef alınacağı gerçeği nedeniyle belediye başkanının güvenliğin nasıl işlediği konusunda yanıldığını belirtti.

“NATO üslerine ev sahipliği yapmak ne Finlandiya'yı ne de İsveç'i korumaz. Aksine, askeri altyapıya ev sahipliği yapan şehirlerin sakinlerini bir saldırıya maruz bırakır.”

Yaklaşık 70 bin nüfuslu Lappeenranta, Rusya sınırına 20 km uzaklıkta bulunuyor.

Son olarak, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.