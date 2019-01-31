Rusya Gürcülere tazminat ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gürcistan vatandaşlarını sınır dışı eden Rusya'yı 10 milyon avro tazminata mahkum etti.

Merkezi Strazburg'da bulunan AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyük Daire, 2006'da bin 500 Gürcistan vatandaşını topluca sınır dışı eden ve bu kişileri insanlık dışı şartlarda göz altında tutan Rusya'yı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS), özgürlük ve güvenlik ve işkence yasağı maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Gürcistan'a toplamda 10 milyon avro tazminat ödemeye mahkum etti.

Karara göre tazminat, Gürcistan tarafından söz konusu bin 500 vatandaşına aktarılacak.

Kaynak: AA