Rusya İdlib'ten ayrılan muhalif sayısını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye İdlib konusunda yaptığı açıklamada, binden fazla muhalifin silahtan arındırılmış bölgeden çıktığını açıkladı.

Andora Dışişleri Bakanı Mariya Ubah ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib’le ilgili anlaşmalar uygulanıyor. Bölgede bulunan tüm örgütlerin bu süreçte işbirliği yapmasını aktif şekilde sağlayan Türk partnerlerimiz burada başrolde yer alıyor. Elde ettiğimiz bilgiler, sürecin ilerleyerek devam ettiğini teyit ediyor” ifadelerini kullandı.

15 Ekim’de silahsızlandırılmış bölgenin tam olarak faaliyete geçirilmesi için koyulan sürenin dolacağını anımsatan Lavrov, burada 1-2 gün gecikme yaşanabileceğini belirtti.

Lavrov, 1-2 günlük gecikmenin hiç önemli olmadığını, bu işlerin niteliğinin daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bugün itibarıyla muhaliflerin İdlib’deki silahsızlandırılmış bölgeden ağır silahları çıkarma süresi doldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül’de Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda anlaşma sağlamıştı.

Anlaşmaya göre tüm örgütlerin 10 Ekim’e kadar söz konusu bölgeden ağır silahları çıkarması bekleniyordu. Silahsızlandırılmış bölgenin tahliyesinin ardından 15 Ekim’de faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 16:36