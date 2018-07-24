Rusya ile ABD arasında 'Suriye' için karşılıklı suçlamalar

ABD’nin, Suriye’nin güneybatısında gerilimi azaltma bölgesinde Rusya’yı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlamasına, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan, “Gerçekte durumun tam tersi olduğunu vurgulamak isteriz..." cevabı geldi.

Rusya ile ABD arasında 'Suriye' için karşılıklı suçlamalar

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’nin güneybatısındaki gerilimi azaltma bölgesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan telefon görüşmesi sonrasında ABD tarafının Rusya’yı suçladığı hatırlatıldı.

ABD’nin, Suriye’nin güneybatısında gerilimi azaltma bölgesinde Rusya’yı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gerçekte durumun tam tersi olduğunu vurgulamak isteriz. Aylardır güneybatı gerilimi azaltma bölgesinde ılımlı muhaliflerin DEAŞ ve El-Nusra terör örgütlerinden ayrılması için Washington tarafından hiç bir şey yapılmadı.”

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