Rusya ile Suudi Arabistan Suriye’yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki ülkenin Suriye’yi görüşmek üzere Suudi Arabistan’da bir araya geldikleri bildirildi. Ziyaretin 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

İki ülke arasında gerçekleşen görüşmede Suriye’nin yanı sıra Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki gelişmelerin de ele alındığı ifade edildi.

Batının yakın müttefiki Suudi Arabistan’ın son günlerde Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı nedeniyle baskı altında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 11:58