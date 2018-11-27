Rusya ile Ukrayna arasındaki krize giden adımlar

Rusya ile Ukrayna arasında 2014'ten beri devam eden krizde tansiyon iyice yükselmiş durumda. Son olarak Azak Denizi'nde karşı karşıya gelen iki ülke, birbirini gerilimi tırmandırmakla suçluyor.

İşte Rusya-Ukrayna krizinin dönüm noktaları...

Ukrayna'daki 2004 seçimleri ve Viktor Yuşçenko'nun zehirlenmesi

Ukrayna'da 2004 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, Batı ile Rusya arasında bir güç savaşına dönüştü. Rusya, Viktor Yanukoviç'i desteklerken, yüzünü Rusya'dan Batı'ya çevirmek isteyen ve Turuncu Devrim'e imzasını atan Viktor Yuşçenko, Avrupa ve ABD'nin desteğini aldı.

Seçim süreci devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı seçileceğine kesin gözle bakılan Viktor Yuşçenko'nun zehirlendiği haberi duyuldu. Yapılan muayenelerin ardından Yuşçenko'nun zehirlendiği ortaya çıktı.

Seçimde Yuşçenko yüzde 46,69, rakibi Yanukoviç ise yüzde 49,42 oy kazandı.

Batı yanlısı muhaliflerin gösterileri

Moskova-Kiev krizindeki dönüm noktalarından biri de 2013 yılında yaşandı. Ukrayna'da Yanukoviç hükümeti, Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması’nı imzalamayı reddetti.

Batı yanlısı muhalifler, Turuncu Devrim adlı gösteriler düzenlemeye başladı. Şiddet olayları arttı, göstericiler çok sayıda kamu binasını ele geçirdi. Yönetimi elinde bulunduran Yanukoviç direnmeye devam etti. 24 Şubat 2014’te muhalifler Kiev'de üstünlük sağladı.

Yanukoviç Rusya’ya kaçtı, Ukrayna'da geçiş hükümeti kuruldu. Daha sonra genel seçim yapıldı. Rusya karşıtlığıyla bilinen Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı seçildi. Ülkede siyasi istikrar çalışmaları devam ederken gösteriler de sürdü.

Kırım sorunu

2014 yılında Kırım'ın güneyindeki Sivastopol'de Rusya yanlısı ayaklanmalar çıktı. 3-4 gün devam eden gösterilerin ardından, Kırım'da Rusya bayrakları göndere çekildi. Rusya destekli silahlı güçler, Donetsk ve Luhansk'taki birçok bölgeyi ele geçirdi.

16 Mart 2014'te Kırım'da Rusya'ya bağlanma referandumu yapıldı. 17 Nisan'da da Rus lider Vladimir Putin, Rusya'nın Kırım'ı "ilhak" ettiğini açıkladı.

Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlılarıyla savaş

Kırım’ın ardından Luhansk ve Donetsk gibi Rusya sınırına yakın bölgelerde de Kiev’den ayrılmak amacıyla referandum düzenlendi. 25 Mayıs 2014'te Cumhurbaşkanılığı görevini üstlenen Petro Poroşenko, askeri operasyonlara ağırlık vererek bu bölgelerin Kırım’la aynı kaderi paylaşmalarının önüne geçmek istedi.

Malezya Havayolları’na ait uçak düşürüldü

Artık tam anlamıyla iç savaşa dönüşen silahlı çatışmalar, 17 Temmuz 2014’te Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın vurularak Donetsk’te düşürülmesine neden oldu.

298 kişinin yaşamını yitirdiği olayda taraflar birbirlerini suçladı ve iç savaş yeni bir boyut kazandı.

Minsk'te ateşkes anlaşması

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderleri 2015 tarihinde Belarus'un başkenti Minsk'te bir araya geldi. Ateşkes imzalandı ancak çatışmalar devam etti, binlerce kişi hayatını kaybetti.

İki ülke arasındaki kriz, 2018'in Ağustos ayında Rusya yanlısı ayrılıkçı lider Aleksandr Zaharçenko'nun öldürülmesiyle yeni bir boyuta ulaştı.

Yeniden karşı karşıyalar

Rusya ile Ukrayna son olarak dün Azak Denizi'nde karşı karşıya geldi.

Rus Savaş gemileri, kendi kara sularına girdiği iddiasıyla Ukrayna gemilerine müdahale etti, 6 kişi yaralandı.

Ukrayna'da 2014'ten beri süren çatışmalarda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.