Rusya İsrail-Filistin toplantısına ev sahipliği yapacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İsrail-Filistin barış süreci, Suriye'deki durum, terör ve aşırılık gibi konuları görüştü.

Körfez turunun ikinci durağı Suudi Arabistan'a gelen Lavrov, Cubeyr ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Barış sürecine ilişkin konuşan Lavrov, ülkesinin, bu sürecin görüşüleceği bir Filistin-İsrail toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Lavrov, "İsrail'in bizimle olan iletişimine binaen, Rusya'nın ev sahipliğinde ön şart olmaksızın barış sürecinin görüşüleceği bir toplantı yapılması konusunda Filistin yönetimiyle anlaştık." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminin toplantı için hazır olduğunu ancak İsrail'in henüz bir tarih vermediğini belirten Lavrov, bir tarih belirlemesi durumunda İsrail'in girişimine olumlu karşılık vermeye hazır olduklarını kaydetti.

İsrail-Filistin barış sürecinde yaşanan durgunluğun, iki devletli çözüm temelinde barışçıl yöntemle aşılabileceğini ifade eden Lavrov, Arap Barış Planını devre dışı bırakma çabaları olduğunu belirterek, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına işaret etti.

Söz konusu planın son şeklini beklediklerini ifade eden Lavrov, Arap Barış Planı'nın devre dışı bırakılmaması, Filistin meselesine ilişkin uluslararası anlaşmaların manipüle edilmemesi gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

Lavrov konuşmasında ayrıca "Enerji, atom enerjisi ve alt yapı alanındaki yeni projeler üzerinde anlaştık. OPEC çerçevesinde petrol piyasasında adımlarımızı koordineli hale getirme konusunda da fikir birliğine vardık. Sivil ve barışçıl amaçlarla kullanması için Suudi Arabistan'ın nükleer enerji programına katkıda bulunmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Arap Birliği'ndeki koltuğunun Suriye'ye iadesi için çok erken"

Cubeyr ise Lavrov ile görüşmelerinde Suriye ve Yemen'deki durumu ele aldıklarını belirtti.

Suriye topraklarının bütünlüğü ve siyasi çözümün önemi konusunda hemfikir olduklarını ifade eden Cubeyr, "Arap Birliği'ndeki koltuğunun Suriye'ye iadesi için çok erken." dedi.

Bu konunun, siyasi süreç açısından yaşanacak gelişmelere bağlı olduğunu belirten Cubeyr, Suudi Arabistan'ın, Şam'da büyükelçilik açılması konusundaki tutumunda da herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Görüşmede terör ve aşırılık gibi konuları da görüştüklerini belirten Cubeyr, Kanada'nın Suudi Arabistan ile yaptığı 15 milyar dolarlık silah anlaşmasını durdurduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA