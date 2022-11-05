Rusya karşıtı cephede fire

24 Şubat'ta başlayan Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan sonra 27 Avrupa Birliği ülkesi, ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya, Rusya'ya bir dizi ekonomik yaptırım ve ambargo uyguladı.

Rusya ise karşılık olarak doğal gaz vanasını kapattı. Çin’in de Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını durdurması sonucunda Avrupa’ya giden toplam doğal gaz miktarı yüzde 45 azaldı.

Avrupa genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatları yüzde 500’den fazla zamlandı.

Avrupa Birliği’nin enflasyon ortalaması yüzde 10’u geçti. Rus rublesi toparlanıp değer kazandı, Euro ise dolar karşısında eridi.

Hollanda, Avrupa’da ekonomik durgunluk yaşanırken, Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan çekilen ilk AB ülkesi oldu.

91 YAPTIRIMDAN ÇEKİLECEKLER

Hollanda devleti, Rusya’ya uygulanan 91 yaptırımdan çekildi.

Rus bayraklı 34 gemiye uygulanan yaptırım kaldırıldı ve Hollanda limanlarına yanaşmalarına izin verildi.

Dondurulan 13 Rus malvarlığı geri iade edildi.

25 Hollanda şirketine, Rus gaz devi Gazprom'dan doğal gaz ve enerji anlaşması yapması için izin verildi.

Toplam 150 Rus vatandaşına, şirketine, belediyesine, kurumuna ve eğitim kuruluşuna uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

Toplam 13 sivil toplum kuruluşu üzerindeki yaptırımlar kaldırılarak, "Rusya ve AB arasında diyalog kurulmasına yardımcı olma" amacıyla yasal izinler verildi.

Bir Hollanda şirketine, Rus şirketlerinden ve devletinden ödeme alabilmesi için izin verildi, söz konusu yaptırımlar kaldırıldı.

GİZLİ TUTULUYOR

Hollanda Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıkları, “Hassas bilgiler olduğu ve söz konusu kişiler için tehlikeli bir durum arz edebileceği” gerekçesi ile, yaptırımların kaldırıldığı ve yaptırım muafiyeti verilen hiçbir Hollandalı ve Rus gerçek ve tüzel kişiliğin adının açıklanmayacağını belirtti.

Hollanda kaynakları, ekonomik durgunluktan kurtulma amacıyla Rusya ve Hollanda arasında ilişkilerin güçlendirilmesi için başka adımlar da atılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Oda Tv