Rusya: Kiev ve Çernigiv bölgesinde, Ukrayna askeri güçlerine yönelik saldırı düzenledik

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, şunları söyledi:

"Kiev ve Çernigiv bölgesinde düşmanın askeri güçlerine yönelik deniz, hava ve karadan yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Donbas'a gönderilmek üzere Kiev bölgesinde bulunan Lyutij yerleşim biriminin yakınlarındaki bir poligonda hazırlığı yapılan 30. Mekanize Tugayı, savaş kabiliyetini tamamen kaybetti. Ayrıca Çernigiv bölgesindeki Gonçarivskiy poligonunda savaş kabiliyetini güçlendiren 57. Motorlu Piyade Tugayı, kritik kayıplar yaşadı."

Son 24 saatte Donetsk bölgesinde mühimmat deposunun imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerince 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 260 uçak, 145 helikopter, 1631 insansız hava aracının yanı sıra 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 181 tank ve zırhlı araç, 768 çok namlulu roketatar, 3 bin 213 obüs ve havan topu, 4 bin 522 özel askeri aracın yok edildiği bilgisini paylaştı.

"Ukraynalı askerlerin tutulduğu cezaevine saldırı düzenlendi"

Ukrayna yönetiminin provokasyon yaptığını ileri süren Konaşenkov, Olenivka yerleşim biriminin yakınlarında esir düşen Ukraynalı askerlerin tutulduğu cezaevine ABD yapımı yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS ile füze saldırısının düzenlendiğini belirtti.

Konaşenkov, saldırıda Ukraynalı askerlerden 40'ının hayatını kaybettiğini, 75'inin yaralandığını kaydetti.