Rusya, Kırgızistan'a mali yardımı askıya aldı

Kırgızistan Maliye Bakanlığı'ndan bir kaynak RBC'ye verdiği demeçte ve bir federal yetkili doğruladı, Rusya'nın Kırgızistan'daki siyasi durum istikrara kavuşana ve hükümetin işleyişi yeniden sağlanana kadar Kırgızistan'a mali destek sağlamayı askıya aldığını söyledi.

Bunlardan biri, "Kırgız Cumhuriyeti'ndeki mevcut durum göz önüne alındığında, ülkedeki siyasi durum istikrara kavuşana ve yetkililerin işleyişi yeniden sağlanana kadar mali yardım askıya alındı" dedi.

Kırgızistan'a en son kamu mali yardımı geçen yıl bildirildi.

Kaynak: akipress