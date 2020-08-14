Rusya Kırım'da suni yağış için ihale başlattı

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sözde Su Yönetimi ve Arazi Islahı Devlet Komitesi, yağışları suni şekilde artırmak amacıyla gerçekleştirilecek deneysel havacılık çalışmaları için bir ihale yapılacağını duyurdu.

Yayımladıkları açıklamaya göre işgalci yönetim, Kırım’a suni bir yağış sağlamak için 25 milyon ruble (2,52 milyon TL) harcamaya hazır.

Daha önce, Kırım’ın sözde Başkanı Sergey Aksyonov, yarımadadaki yağış miktarını artırmak için tasarlanmış bir uçak getirteceklerini duyurmuştu.

BARAJLARDAKİ SU MİKTARI YARI YARIYA DÜŞTÜ



Bilindiği gibi, kuraklık nedeniyle 2020 yılında Kırım’da barajlardaki su miktarının, geçen senenin aynı dönemine kıyasla iki kat azaldığı bildirilmişti.

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İŞGALCİLER ARTEZYEN KUYULARDAKİ SULARI KULLANMAYA BAŞLADI



İşgalci yönetim, yarımadada su eksikliği nedeniyle artezyen kuyularındaki suları kullanma kararı almıştı. Ancak bu kararın yarımadadaki su ihtiyaçlarının sadece yüzde 15’ini karşılayacağı belirtilmişti.

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İŞGALCİ RUSYA BM’YE ŞİKAYETTE BULUNDU



Rusya Federasyonu’nun, Kırım’ın işgalinden dolayı Ukrayna’nın yarımadaya yönelik su tedarikini kesmesine karşı, Birleşmiş Milletlere (BM) başvuruda bulunduğu bildirilmiş, Kremlin yönetiminin BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e konu ile ilgili dilekçe gönderdiği belirtilmişti.

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KIRIM’IN İŞGALİNDEN SONRA UKRAYNA ANA KARASINDAN YARIMADAYA SU TEDARİKİ KESİLDİ!



Rusya Kırım’ı işgal etmeden önce, yarımadanın içme suyu ihtiyacının yüzde 85’i Ukrayna tarafından Dinyeper (Dnipro) nehrinin Kuzey Kırım Kanalı’na aktarılması sayesinde sağlanıyordu.

1961-1971 yıllarında kurulan Kuzey Kırım kanalı Ukrayna’daki Kahovskoye baraj gölünden Kırım’ın Kerç şehrine kadar uzanıyor. Uzunluğu 402,6 km olan kanal saniyede 300 metreküp su akışı sağlıyor.

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Şubat-Mart 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra kanaldan sağlanan su tedariki durdurulmuştu.Rus işgalci yönetimi, su sorununu yeraltı kaynakları aracılığıyla çözmeye çalışıyor. Birçok yerleşim yerinde su kuyuları açılmaya başlandı. Ancak bu durum da, Kırım toprağının tuzlanmasına yol açıyor.

Kaynak: qha