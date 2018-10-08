Rusya, Libya'ya girmeye hazırmış

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile düzenlediği ortak basın toplantısında Libya meselesine değindi.

İtalya'nın eski sömürgesi olan Libya için fikirlerini söyleyen Lavrov, Rusya’nın, Libya’daki sıkıntıların siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Lavrov açıklamasında, "Biz Libyalıların kendi ülkelerinin geleceğini ulusal bir diyalog yoluyla belirleyebilmelerine izin verecek, genel olarak kabul edilebilir yaklaşımlar bulma gereğine inanıyoruz. Bölgedeki krizin, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkelerine uygun olarak siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yardımcı olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 17:14