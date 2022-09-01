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#kuraklık
#Gemi
#büyüme
#Erbakanın vefatı
#kassam tugayları
#kırgızistan
#donanma
#Suudi Arabistan
#Sina
#enflasyon
#Özbekistan
#chp
#baskın
#hayyam
#11
#ermenistan
#pkk
#Osmanlı
#Keşmir
#Suriye
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