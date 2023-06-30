Rusya Meclisi Kur'an'a saldırıyı kınadı

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Duma'nın genel kurul toplantısında Kur'an-Kerim'in yakılmasını ve buna müsaade eden İsveç makamlarını kınayan bildiri kabul edildi.

Bildiride, "Duma milletvekilleri, İsveç makamları tarafından onaylanan bu Vandalizm eylemini şiddetle kınıyor ve onları Müslümanların dini duygularına hakareti önlemek için önlemler almaya davet ediyor. Bu tür eylemler, aşırılık yanlısı tezahürler için önkoşullar oluşturmakta ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaçlarını ve ilkelerini açıkça ihlal etmektedir." ifadeleri yer aldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.