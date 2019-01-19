Rusya Myanmar'a Yak-130 eğitim uçağını teslim etti

Rusya, Myanmar savaş eğitimi uçağı Yak-130'un tedarikine ilişkin sözleşmeyi yerine getirdi ve ülkeye teslim etti.

Teslim edilen uçak sayısı belirtilmedi. Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi sözleşme hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

10 Ocak'ta Rusya'nın Laos'a birkaç Yak-130 sağladığı biliniyor. Savunma Bakanlığı Laos 2017 yılında imzalanan sözleşme kapsamında dört uçağı aldığını bildirmiştir.

Yak-130, İtalyan Aermacchi firması ile birlikte Yakovlev Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Rus savaş eğitimi uçağıdır. Prototip ilk uçuşunu 25 Nisan 1996’da yaptı. Uçakta (gerçek mühimmat atmadan), uçak, füze ve bombalama saldırılarının yer hedeflerine karşı etkileşimini gerçekleştirmelerini sağlayan bir savaş kullanım modları taklit sistemi bulunmaktadır.

İhracata yönelik teslimatlarla birlikte Yak-130, Su-30MK savaşçılarının gelişimi için bir eğitim kompleksi olarak konumlandırılmıştır. Şu anda, uçak Rusya, Belarus, Cezayir, Bangladeş ve Myanmar'da mevcut.

Kaynak: www.dunyabulteni.net