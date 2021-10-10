Rusya, Nariman Celal'i zorla psikiyatri merkezine gönderdi

Kırım’da tutukevinde bulunan KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal, zorunlu psikiyatri servisine gönderildi. Celal’in avukatı Nikolay Polozov, Rusya'nın baskı araçlarından birisi olan psikiyatri muayesinin 21-28 gün süreceğini kaydetti. Kırım Tatar siyasi tutsaklar, sık sık Rus yönetimi tarafından bu tür baskılara maruz kalıyor.

Rusya'dan sabotaj iddiasıyla Kırım Tatarlarına baskı

Rus istihbaratından, 7 Eylül 2021 tarihinde yapılan açıklamada, Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021 tarihinde 'sabotaj eyleminin' düzenlendiği iddia edilirken 'sabotajın' Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ve Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından organize edildiğini ileri sürdü

FSB, yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 'şüphelinin' tutuklandığını bildirirken; Ukrayna tarafının 'sabotajı' düzenleyen kişilere' 2 bin dolar ödül sözü verdiğini iddia etti.

Rus televizyon kanalı Zvezda’nın Telegram hesabında yayımlanan haberde, 'sabotajın' düzenlendiği yerden görüntülere ve 'sabotaj' eylemini düzenleyen Aziz Ahtemov ve Asan Ahtemov’un itiraf videolarına yer verildi.

3 Kırım Tatarı 4 Kasım'a kadar tutuklu kalacak

Kiyevskiy Bölge Mahkemesi, 6 Eylül’de, KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Kırım Tatar aktivistleri Asan Ahtemov ve Aziz Ahtemov hakkında 4 Kasım’a kadar tutuklama kararı aldı. FSB yürüttüğü soruşturma sonucu alıkoyduğu Nariman Celal, Asan Ahtemov ve Aziz Ahtemov’u güya 'sabotaj' düzenlemekle ile suçluyor.

Alıkonulan Kırım Tatarlarına işkence uygulandı

Rusya günler boyunca Aziz Ahtemov ve Asan Ahtemov’un bağımsız avukatlara görüşmesine izin vermedi. Daha sonra müvekkil ile görüşen avukat Ayder Azamatov, Rus güçlerinin Kırım Tatarlarına işkence uyguladıklarını anlattı.

İki kişiye tutuklama cezası

Öte yandan asılsız bahanelerle haklarında dava açılan Kırım Tatarları Şevket Useinov ve Eldar Odamanov hakkında, tutuklama cezası kararı alındı.

Biri gece ortasında, diğeri sabah erken saatlerinde FSB görevliler tarafından kaçırılan Kırım Tatarları Şevket Useinov ve Eldar Odamanov hakkında Rusya İdari Suçlar Kanununun 19.3 maddesi uyarınca (polis görevlisinin talebine uymamak) dava açıldı.

Kiyevskiy Bölge Mahkemesi Kırım Tatarlarını suçlu bularak Şevket Useinov hakkında 14 gün tutuklama cezası, Eldar Odamanov hakkında ise 15 gün tutuklama cezası kararı aldı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı