Rusya'nın Toprak Baronları: Tarım Arazilerinin En Çok Sahip Olduğu Firmalar ve Aileler

Dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, 123 milyon hektar ile ekilebilir alan bakımından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu kadar büyük yüzölçümü olan ülkenin en büyük 10 tarım arazisi sahipleri belirlendi.

Prodimeks, Rusya'nın en büyük şeker pancarı üreticisi iken, Agrokultura, Moskova dışında 80 hektar alanda kurulu bir sera tesisidir. Her ikisi de tahmini net değeri 600 milyon dolar olan Rusya'nın 174 en zengin kişisi olan Khudokormov tarafından kontrol ediliyor. Khudokormov, imparatorluğunu 1990'ların başında Ukrayna'ya Rusya'ya ithal ederek, o zamanlar çok karlı bir çaba olarak başlattı. 1990'lardaki Rus şeker endüstrisi, organize suçla yakından bağlantılı olarak görülse de, Khudokormov asla mafyayla halka açık bir şekilde görüntü vermedi. Malta hükümeti, 2017'de Khudokormov ile aynı adı ve soyadı taşıyan bir adamın Malta pasaportu almış olan yüzlerce yabancıdan biri olduğunu açıkladı.

Miratorg, önde gelen bir Rus et üreticisi ve ihracatçısıdır. Şirket, biri başkan olarak görev yapan Linnik kardeşlerin, diğeri ise yönetim kuruluna başkanlık ettiği Kıbrıs'ta kayıtlı iki firmaya aittir. Linnik kardeşler 1990'larda faaliyete geçti ve Hollanda'dan süt tozu ithal etti. Miratorg, 2005 yılında güney Belgorod bölgesindeki bir Fransız firmasından birçok domuz çiftliğini satın aldı ve alanını genişletti. Daha sonra Rusya'nın Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i ziyaret ettikten sonra devlet borç verenlerinden büyük bir kredi aldı. Miratorg, devletten tercihli muamele almak ve daha küçük çiftçilere zorbalık yapmakla suçlanıyor. Başbakan Dmitry Medvedev'in karısı Svetlana'nın kızlık soyadı Linnik'tir, ancak Miratorg'un sahipleri onun kardeşlerle ilgili olmadığını söylüyor.

RusAgro

Forbes Moshkovich'i, tahminen 2.3 milyar dolarlık servetle Rusya'nın en zengin 44'üncü kişisi olarak görüyor. Şeker ithalatına başladı ancak daha sonra 1990'larda mizahi Rus televizyon reklamlarında yer alan ABD'den Beyaz Kartal votkası dahil diğer pazarlara genişledi. Moskovkov, şeker bitkilerini ve topraklarını satın aldı ve aynı zamanda Moskova'nın içinde ve dışında mülkler geliştirerek gayrimenkullere girdi. Ayrıca, geçen yıl yetenekli çocuklar için bir okul başlatan, hayırsever olarak da bilinir. Moskovkov, tarım işine odaklanmak üzere istifa ettiği 2006-2014 yıllarında Rusya'nın üst meclis binasında görev yaptı. RusAgro, Belgorod bölgesindeki çiftçilerin ve sakinlerin topraklarını yasadışı olarak ele geçirmekle suçlanıyor.

N.I. Tkachyov Agrokompleks

Holding hissedarlarını ifşa etmiyor, ancak güney Krasnodar bölgesinin eski valisi Aleksandr Tkachyov, 2015'ten 2018'e kadar Rusya Tarım Bakanı olarak görev yapmış, yakınları tarafından kontrol edildiğini söyledi. Tkachyov, geçen yıl yönetim kurulu başkanlığına seçildi ve kayınpederi Roman Batalov, genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Holding'in gelirleri, 2001-2015 yılları arasında Tkachyov'un vali olarak görev süresi boyunca 33 kat arttı ve tarım bakanı olarak görev yaptığı dönemde ilk beş Rus toprak sahiplerinden biri oldu.

Volgo-Don Agroinvest

Şirket, Rus petrol şirketi LUKoil’in eski başkan yardımcısı Sergei Kukura ve oğlu Aleksei’nin. Yaşlı Kukura, 2017 yılında petrol işinden ayrıldı ve şirketteki hisselerini yaklaşık 10 milyar ruble (150 milyon $) karşılığında geri aldı ve oğlu tarafından yönetilen tarımsal girişimlere yatırım yaptı. Nakitlerin çoğu, İsveçli zirai holding Black Earth Farming'in Rus şirketlerini satın almak için kullanılıyordu. Anlaşma, şirkete başta Kursk ve Tambov bölgelerinde olmak üzere yaklaşık 250.000 hektar verdi. Sergei Kukura, 2002 yılında 3 milyon dolarlık fidye talebi ile kaçırıldı ve uluslararası manşetlerde yer aldı. Daha sonra fidye ödenmeden serbest bırakıldı. Aleksei Kukura'nın 2016 yılına kadarki işi hakkında çok az şey biliniyordu. Bildirildiğine göre, devlet borç veren VTB'den 54.000 hektarı 2.3 milyar ruble (35 milyon $) karşılığında satın aldı.

Avangard-Agro

Öncelikle Belgorod, Voronezh, Kursk ve Lipetsk bölgelerinde çalışan şirket, buğday, ayçiçeği, şeker pancarı, arpa, karabuğday ve mısır üzerine yoğunlaşıyor. Aynı zamanda süt üretimi ve hayvancılıkla ilgilenmektedir. Forbes, Minovalov'u tahminen 900 milyon dolarlık servetle Rusya'nın en zengin 123. kişisi olarak görüyor. Rus bankası Avangard'ın kurucusu ve başkanı Minovalov, sivil eylemciler tarafından 2011'de dört yol işçisinin öldüğü araba kazasından dolayı suçlandı. Novaya gazeta araçlardan birinin tescilli olduğunu bildirdi. Avangard-Agro iştiraki. Banka, arabanın sahibi olduğunu reddetti ve Minovalov hiçbir zaman suçlamalarla karşılaşmadı. Avangard-Agro, dünyanın en büyük malt üreticilerinden biridir ve sırasıyla Rusya ve Almanya'da dört malt fabrikasına sahiptir.

RZ Agro Holding

Forbes, Yevtuşenkov'u Rusya'daki en zengin 49'uncu kişi olarak görüyor ve servetini 2 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Rusya'nın en büyük cep telefonu operatörünü kontrol eden holding AFK Sistema'nın kurucusu ve ortağıdır. Sistema, 2011 yılında tarım arazileri edinmeye başladı ve ertesi yıl RZ Agro Holding'i, Fransız-aile şirketi olan Louis-Dreyfus ailesinin üyelerini ortak etti. Ortaklar daha sonra Rus tarım arazilerini 500.000 hektara yükseltmeyi planladığını açıkladı. Sistema, 2014 yılında Yevtushenkov'un topraklarını artırmak için kullandığı tarım firması Steppe'yi satın aldı. 2014 yılında, Yevtushenkov tutuklandı ve bölgesel petrol firması Bashneft'in devralımına bağlı olarak kara para aklama ile suçlandı. Sistema'nın Bashneft'teki hissesi yetkililer tarafından ele geçirildi ve daha sonra devlete ait petrol büyük Rosneft tarafından satın alınd. Yevtuşenkov'un "korkutma eylemi" dediği suçlamalar daha sonra geri çekildi.

Vasilina

Holding, buğday, ayçiçeği, mısır ve diğer mahsulleri üreten Samara, Saratov ve Orenburg bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca hayvancılık ve balık yetiştiriciliği ile de ilgilenmektedir. Önemli arazi varlığına rağmen, şirketin sessiz bir kamu profili vardır. Samara bölgesindeki eski bir veteriner hekimi olan Dmitriyev, kurumsal sicillerde yalnızca holding içindeki birçok şirketin ortak kurucusu olarak listelenmiştir. Web sitesi bile olmayan Vasilina'nın tam olarak kimin olduğu belli değil. Rusya tarım endüstrisinde etkin uzmanlar bile holdingin mülkiyet yapısı hakkında bilgisiz görünüyor.

RostAgro

Gutseriyev (resimdeki) ve yeğeni Shishkhanov, 2016'da medyada yayınlanan raporlara göre daha önce RosAgro olarak adlandırılan şirketin sahibi ve önde gelen Rus toprak zenginlerinden. Şirket Mayıs 2018’de Magomed Khatsiyev isimli birisine devredildi. Forbes’e göre, holding 2012-13’de Rus tarım arazilerini toplamaya başladı. Shishkhanov ve Gutseriyev'in sahip olduğu BinBank, finansal zorluklarla karşılaştı ve 2017 yılında Rusya Merkez Bankası tarafından kurtarıldı. RostAgro ve tarımsal varlıkları geçen yıl, Merkez Bankası'nın geçen yıl devraldığı “kötü banka” olarak adlandırılan bir Güven Bankası bağlı şirketine devredildi. RostAgro, 2018'den beri Saratov, Penza ve Voronej bölgelerinde birçok toprağa sahipti.

Ivolga-Holding

Kazakistan'ın en zenginlerinden biri olan Rozinov, 1992 yılında ithal edilen Alman otomobilleriyle uğraşan Ivolga adlı küçük bir şirket kurdu. Şirket o zamandan beri tarımsal bir holding haline geldi. 2013 yılında, Rusya ve Kazakistan'da toplam 1,5 milyon hektar araziyi yöneterek dünyanın en büyük tarım arazisi sahiplerinden biri oldu. Rozinov'un iktidardaki Nur Otan otoriter Kazak Devlet Başkanı Nursultan Nazarbaev'in partisi ile yakın bağları var. Şirket 2013 yılında finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı ve üç yıl sonra Avrasya Kalkınma Bankası, Ivolga'yı iflasa zorlamak için dava açtı. 2017'deki yönetim değişikliğinden sonra, yeni genel müdür Aidarbek Khodzhanazarov, Ivolga'nın önceki varlıklarının yeniden düzenlendiğini ve şirketin şimdi Olzha Agro olarak adlandırıldığını söyledi.

Kaynak: rferl.org

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 12:13