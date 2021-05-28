Logar ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın doğusu meselesine değinen Logar, bu meseleye ilişkin Minsk Anlaşmalarını desteklediklerini vurgulayarak "Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasından endişeliyiz." dedi.

Bazı uluslararası konularda Rusya ile pozisyonlarının uyuşmadığına dikkati çeken Logar, Slovenya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı yürüteceğini dile getirdi.

Logar, "AB ve Rusya arasındaki gerilimin düşürülmesini destekleyeceğiz ve ortak noktaların bulunmasına odaklanacağız. AB ve Rusya ortak bir medeniyet alanını temsil ediyor." diye konuştu.

Rusya'nın bazı Avrupa ülkelerinin diplomatlarını sınır dışı ettiğini anımsatan Logar, "Diplomatların Rusya'dan sınır dışı edilmesi nedeniyle üzgünüz. Bu durumdan mağdur olan ülkeleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülkesinin AB ile ilişkilerine değinerek AB'nin Rusya ile eskiden var olan mekanizmaları "baltaladığını" ve bundan endişe duyduklarını vurguladı.

AB ile ilişkileri iyileştirmeye hazır olduklarını belirten Lavrov, "AB ile tek tarafları eylemler ve ön koşullara değil; eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkar dengesine dayalı diyalogu yürüteceğiz." dedi.

AA